McDonald's n'atteint pas son objectif de croissance des ventes aux États-Unis en raison d'un resserrement des dépenses de consommation

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* Les résultats de McDonald's dépassent les attentes, mais la croissance des ventes aux États-Unis n'atteint pas l'objectif

* Le directeur général Kempczinski évoque un contexte difficile

* La fréquentation aux États-Unis reste inégale dans un contexte de hausse des coûts du carburant et des produits alimentaires

(Ajouter le commentaire du directeur général et les informations sur le titre au paragraphe 4, les détails sur les résultats au paragraphe 13)

Jeudi, McDonald's MCD.N n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant la croissance des ventes trimestrielles comparables aux États-Unis, les formules repas à bas prix et les offres à durée limitée ayant peiné à attirer les clients dont le budget est mis à rude épreuve par la hausse des coûts du carburant et des produits alimentaires.

Après plusieurs années de hausses de prix, les acteurs du secteur de la restauration rapide ont été contraints de miser davantage sur des promotions axées sur le rapport qualité-prix pour relancer la demande, les clients réduisant leurs dépenses.

La plus grande chaîne de hamburgers au monde a affiché une croissance de 3,9 % de ses ventes à magasins comparables aux États-Unis au premier trimestre, manquant ainsi les prévisions qui tablaient sur une hausse de 4,2 %.

Le directeur général Chris Kempczinski a déclaré que l'environnement opérationnel restait "difficile", même si McDonald's a dépassé les estimations trimestrielles en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, ce qui a fait grimper son action d'environ 3 % en pré-ouverture.

Plusieurs chaînes de restauration américaines telles que Wingstop WING.O et Domino's DPZ.O ont fait état d'une croissance trimestrielle des ventes plus faible, invoquant l'impact sur les dépenses des clients de la flambée des prix de l'essence provoquée par la guerre en Iran.

Les consommateurs à faibles revenus se montrent de plus en plus sélectifs, ont indiqué les analystes de Wall Street, optant de plus en plus pour des commandes plus simples, composées d'un seul plat, plutôt que pour des repas complets.

La fréquentation de McDonald's aux États-Unis est restée inégale tout au long du premier trimestre, selon les données de Placer.ai.

La fréquentation des restaurants comparables a baissé de 1,3 % en janvier en raison des tempêtes hivernales. Elle a rebondi de 3,8 % en février grâce à la demande refoulée, mais a reculé à 1,2 % en mars, les nouveaux lancements de menus ayant suscité une réaction plus modérée alors que la hausse des prix du carburant pesait davantage sur le budget des ménages. Pour attirer les clients soucieux de leur budget, McDonald's a élargi sa plateforme McValue en proposant de nouvelles formules à 3 et 4 dollars en avril.

À l'échelle mondiale, le chiffre d'affaires comparable de McDonald's a augmenté de 3,8 %, manquant de peu les prévisions moyennes des analystes (3,95 %), même s'il s'agit d'une amélioration par rapport à la baisse de 1 % enregistrée il y a un an.

Le chiffre d'affaires total de la société, s'élevant à 6,52 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 6,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Sur une base ajustée, le bénéfice par action s'est établi à 2,83 dollars, dépassant les prévisions de 2,74 dollars.