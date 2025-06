McDonald's: le titre surperforme, UBS se montre optimiste information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - L'action McDonald's affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones vendredi matin à Wall Street, portée par des commentaires d'UBS qui estime que le récent repli de la valeur représente une opportunité d'achat.



Le bureau d'études - qui fait remarquer que le titre a perdu 11% depuis le 19 mai - souligne que le groupe devrait bénéficier d'une base de comparaison favorable au second semestre.



L'analyste évoque aussi un risque de baisse limité, compte tenu de la solidité du modèle économique de la chaîne et de ses perspectives de gains de parts de marché sur le long terme.



Même si les valeurs défensives sont actuellement délaissées et que le secteur de la restauration rapide reste sous pression, UBS s'attend à ce que McDonald's tire son épingle du jeu, notamment si les marchés deviennent moins portés sur la prise de risque.



D'après le bureau d'études, le groupe semble bien positionné pour afficher une croissance solide de ses ventes à magasins comparables au second semestre 2025, portée par de nouveaux produits, des offres attractives et des campagnes marketing efficaces, et ce malgré les difficultés persistantes rencontrées par les ménages à revenus faibles et moyens.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre McDonald's prenait 1,3%, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,7% pour l'indice Dow Jones au même moment.





