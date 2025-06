McDonald's: fin du partenariat avec Krispy Kreme aux USA information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Krispy Kreme et McDonald's ont annoncé mardi avoir décidé d'un commun accord de renoncer à leur projet de partenariat aux Etats-Unis, en raison d'un modèle économique jugé insuffisamment rentable.



Le géant de la restauration rapide rappelle que la collaboration devait reposer sur un modèle profitable pour Krispy Kreme, mais ce dernier explique que ces efforts visant à adapter ses coûts à la demande n'ont pas porté leurs fruits, rendant le partenariat intenable sur le long terme.



Lancée dans environ 2400 restaurants McDonald's, l'initiative visait à intégrer les célèbres beignets à l'offre du petit-déjeuner.



Dans un communiqué, la marque de pâtisseries explique désormais vouloir concentrer son développement aux Etats-Unis sur l'extension de ses points de vente à fort volume, ainsi que sur une croissance internationale par le biais de franchises à faible intensité capitalistique.





Valeurs associées MCDONALD'S 289,550 USD NYSE +0,03%