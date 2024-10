McDonald's dépasse les attentes mais pâtit du conflit au Moyen-Orient

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La chaîne de restauration rapide McDonald's a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre mais qui ont été affectés par le conflit au Moyen-Orient et par une contreperformance en Chine.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 3% à 6,87 milliards d'euros mais il a reculé de 1,5% à données comparables, avec une situation contrastée en fonction des marchés.

Hors éléments exceptionnels, l'activité a gagné 0,3% aux Etats-Unis mais elle a baissé de 2,1% dans les restaurants détenus par le groupe et de 3,5% dans les restaurants franchisés.

Le groupe ne mentionne pas dans son communiqué la récente contamination à l'Escherichia coli aux Etats-Unis, survenue pendant le quatrième trimestre de son exercice.

Quelque 75 personnes sont tombées malades en octobre après avoir mangé dans l'un de ses établissements. Au moins 22 d'entre elles ont été hospitalisées et une est décédée.

McDonald's a suspendu plusieurs jours la commercialisation du Quarter Pounder, hamburger appelé Royal Cheese en France, dans quelque 900 restaurants de douze Etats américains.

Une enquête des autorités sanitaires a fait apparaître un lien possible avec des oignons, utilisés uniquement pour ce hamburger.

Entre juillet et septembre, le bénéfice net a atteint 2,25 milliards de dollars (-3%) soit légèrement en-dessous du consensus des analystes de FactSet (2,30 milliards).

Mais, rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, il s'établit à 3,23 dollars (3,19 dollars un an plus tôt) quand le consensus escomptait 3,21 dollars.

Le bénéfice a été grevé d'une charge avant impôts de 52 millions de dollars liée au rachat du groupe franchisé en Israël et de la vente de ses activités en Corée du sud, ainsi que de charges de restructuration de 46 millions de dollars avant impôts liées à son plan d'entreprise "Accelerating the Organization".

Le groupe souligne que des coûts administratifs et de fonctionnement inférieurs et des marges sur les franchisés supérieures ont gonflé son résultat d'exploitation trimestriel.

Concernant ses différents marchés, à données comparables, McDonald's a signalé une croissance du ticket moyen aux Etats-Unis qui a été partiellement compensée par une fréquentation "légèrement inférieure".

Dans ses restaurants détenus en propre à l'étranger, les ventes ont reculé dans de nombreux marchés et tout particulièrement en France et au Royaume-Uni.

Et, pour les franchisés, le conflit au Moyen-Orient et le repli en Chine ont compensé la progression des ventes en Amérique latine.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action McDonald's reculait de 2,29%.