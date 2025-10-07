 Aller au contenu principal
McCormick dépasse ses estimations trimestrielles, mais revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des problèmes tarifaires
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McCormick MKC.N a dépassé mardi les prévisions de ventes et de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses épices et assaisonnements à prix élevé, alors même que l'incertitude macroéconomique pèse sur les dépenses de consommation.

Les consommateurs américains délaissent les restaurants et se tournent de plus en plus vers les repas préparés à la maison, s'approvisionnant ainsi en produits de base tels que l'assaisonnement Sunshine et le sel de finition au beurre brun de McCormick.

Toutefois, la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse des coûts des matières premières provoquée par l'incertitude du commerce mondial et les tarifs douaniers.

Elle s'attend désormais à ce que le bénéfice annuel ajusté par action se situe entre 3 et 3,05 dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant de le situer entre 3,03 et 3,08 dollars.

Si les efforts d'expansion du fabricant de sauce Cholula, y compris la récente augmentation de sa participation dans une coentreprise au Mexique , ont renforcé sa présence mondiale, ils l'ont également exposée à des risques tarifaires plus élevés.

"Dans un contexte de hausse de l'inflation due à l'augmentation des coûts des matières premières et des tarifs douaniers, nous continuons à investir dans nos plans de croissance, soutenus par nos initiatives de réduction des coûts, qui renforcent notre résilience et nos fondamentaux différenciés", a déclaré Brendan Foley, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Les actions de la société ont légèrement baissé à 68,12 dollars dans les échanges volatils de pré-marché. L'action a chuté d'environ 10 % cette année.

Outre la hausse des coûts des intrants, les marges de l'entreprise ont été mises sous pression par les dépenses liées au marketing de la marque et aux investissements technologiques.

La marge brute du troisième trimestre s'est contractée de 130 points de base après avoir augmenté de 170 points de base il y a un an.

Conagra Brands CAG.N a également dépassé les attentes trimestrielles, et a signalé des pressions sur les marges alors que les avantages commerciaux et tarifaires antérieurs s'estompent.

Pour le trimestre clos le 31 août, McCormick a enregistré des ventes nettes de 1,72 milliard de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 1,71 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté par action de 85 cents a dépassé les estimations de 82 cents.

