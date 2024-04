Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MBWS: retour aux bénéfices en 2023 information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) publie pour 2023 un résultat net part du groupe de 8,7 millions d'euros, contre une perte nette de 0,9 million en 2022, et un EBITDA en hausse de 12,8% à 13,3 millions, avec le plein effet positif des restructurations passées.



Malgré le ralentissement du marché des spiritueux notamment en France, le groupe a réalisé des ventes de 194,2 millions d'euros, en hausse de 7,2% hors effet change, avec une progression sur les deux clusters, en particulier sur le cluster international.



'L'année 2024 s'inscrit dans un contexte de normalisation avec une reprise de la baisse des volumes de consommation, conjuguée à des opérations de déstockage de certains clients importateurs, et un contexte de pressions à la baisse des prix', indique MBWS.





Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris +0.66%