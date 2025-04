MBO+ transfère le contrôle de son capital à l’ensemble de ses collaborateurs

"En devenant actionnaires de MBO+, nos équipes font plus qu'accompagner des projets entrepreneuriaux, elles sont elles-mêmes entrepreneurs ! C'est une transformation profonde, au service de la performance pour nos investisseurs, et qui nous rapproche davantage des dirigeants que nous soutenons au quotidien", déclare Xavier de Prévoisin, président du directoire de MBO+.

Cette transition managériale s'est poursuivie en septembre avec la constitution d'un nouveau directoire composé de deux directeurs généraux : Pauline Cornu-Thenard et Olivier Delrieu. Dans cette même perspective, Richard Broche, également associé fondateur, annonçait son départ.

En juin 2024, Eric Dejoie, associé fondateur, passait le flambeau à Xavier de Prévoisin alors nommé président du directoire, et devenait président du conseil de surveillance.

(AOF) - MBO+, société de gestion indépendante spécialiste du capital-investissement dans les PME et ETI françaises valorisées entre 20 et 200 millions d'euros, accélère son développement à travers la prise de contrôle du capital par l’ensemble de ses équipes, à hauteur de 80%. Ofi Invest, actionnaire historique, conserve 20% du capital.

