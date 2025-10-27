Mazda forme un pool d'émissions de carbone dans l'UE avec sa coentreprise Changan

Le constructeur automobile japonais Mazda 7261.T s'est associé à sa coentreprise avec le groupe chinois Changan 000625.SZ pour mettre en commun les crédits carbone et éviter les amendes liées aux émissions de carbone, selon un document de l'UE.

Plusieurs constructeurs automobiles historiques risquent de se voir infliger des amendes par l'Union européenne, car leur passage aux véhicules électriques a été plus lent que prévu. Toutefois, ceux dont les ventes de véhicules électriques sont moins importantes peuvent "mettre en commun" leurs émissions avec les leaders de leur segment, en leur achetant des crédits et en réduisant leur moyenne globale.

Les amendes de l'UE, qui, selon les constructeurs automobiles, pourraient s'élever à 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars) pour l'industrie, devaient initialement s'appliquer aux niveaux d'émissions de carbone de 2025.

Toutefois, en mars, la Commission européenne a cédé à la pression des constructeurs automobiles et a autorisé la mise en conformité sur la base de leurs émissions moyennes sur la période 2025-2027 .

Le pool entre Mazda et sa coentreprise 50/50 avec Changan est valable pour 2025 et est ouvert aux autres constructeurs jusqu'à la fin du mois de novembre.

Mazda fait déjà partie d'un autre pool formé au début de cette année autour de Tesla TSLA.O , qui comprend également Stellantis STLAM.MI et Ford F.N .

En incluant le nouveau pool Mazda, un total de cinq pools ont été mis en place depuis le début de l'année.

(1 $ = 0,8575 euros)