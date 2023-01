Mayne Pharma et Mithra annoncent le lancement d’HALOETTE®, une version générique de NUVARING®, aux États-Unis

13 janvier 2023, 07:30, Adélaïde, Australie et Liège, Belgique: Mayne Pharma Group Limited (ASX: MYX) et Mithra Pharmaceuticals, SA (Euronext Brussels: MITRA) ont le plaisir d’annoncer le lancement commercial de l’anneau vaginal contraceptif HALOETTE® (étonogestrel et éthinylestradiol) sur le marché américain.



HALOETTE® est une version générique de NUVARING®, un anneau contraceptif hormonal flexible combiné indiqué pour la prévention de la grossesse. Selon IQVIA, les ventes de l’original NUVARING® et des génériques aux États-Unis représentent environ 564 millions USD sur une période de 12 mois se terminant en novembre 2022.



Selon les termes de l'accord de licence et d’approvisionnement, Mayne Pharma paiera à Mithra un montant de 1,6 million EUR.