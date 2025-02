Mauvaise semaine pour le Bitcoin

(AOF) - Le bitcoin a perdu près de 14% à 81 853 dollars au cours de la semaine écoulée dans un contexte difficile pour les actifs les plus risqués. Ces derniers jours ont été marqués par la confusion semée par Donald Trump à propos des droits de douane au moment où l'économie américaine connaît un accès de faiblesse. Les cryptomonnaies ont ainsi enregistré une décollecte record la semaine dernière, selon Bank of America. Les investisseurs ont ainsi retiré 2,6 milliards de dollars de cette classe d'actifs.

