Maurel & Prom: vers une relance d'activités an Venezuela

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce la signature d'un ensemble d'accords avec PdVSA au Venezuela, en vue de relancer les activités de Petreoregional del Lago, entreprise mixte responsable de l'exploitation du champ d'Urdaneta Oeste, dans le lac Maracaibo.



Ces accords, rendus possibles par le récent assouplissement des sanctions américaines contre le secteur pétro-gazier vénézuélien, permettront le redéveloppement des actifs et prévoient des modalités de remboursement de la dette de sa filiale M&P Iberoamerica.



Le groupe français souligne que le champ d'Urdaneta Oeste, dans lequel il détient une participation nette de 32%, présente un potentiel de production actuel d'environ 16.500 b/j (en 100%), avec un objectif de remontée à 25.000 b/j d'ici fin 2024.





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +2.87%