Maurel & Prom - Signature du contrat d’achat d’actions pour l’acquisition d’Assala

Acquisition transformationnelle, qui ancre M&P comme opérateur onshore incontournable au Gabon



- Production en part Assala consolidée de 40,7 kbp/j au premier semestre 2023 (67,8 kbep/j proforma en part M&P avec 95 % opérée, dont 56,5 kbp/j au Gabon)

- Acquisition de 97 Mb de réserves 2P en part Assala consolidée au 31 décembre 2022 (270 Mbep proforma en part M&P, dont 218 Mb proforma au Gabon)

- Renforcement du partenariat de M&P avec le gouvernement gabonais



Croissance créatrice de valeur avec un potentiel significatif d’optimisation des opérations post acquisition



- M&P se réjouit d'intégrer les deux effectifs au Gabon, en préservant et valorisant leurs compétences respectives tout en maintenant leurs conditions d'emploi

- Opportunités substantielles d’optimisations opérationnelles et financières résultant de la combinaison des deux portefeuilles

- Accès à un réseau de transport de brut entièrement intégré et au terminal d’export de brut stratégique de Gamba

- Nombreuses opportunités de croissance organique au sein du portefeuille intégré

- Intégration d’un personnel hautement qualifié et de centres d’excellence technique