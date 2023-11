Maurel & Prom - Signature d'un ensemble d'accords avec PdVSA permettant le redémarrage immédiat de l'activité de l'entreprise mixte de M&P au Venezuela

Accords rendus possibles par le récent assouplissement des sanctions américaines à l’encontre du secteur pétrolier et gazier vénézuélien

- La Licence Générale 44 (« GL 44 ») délivrée par l’OFAC le 18 octobre 2023 autorise la reprise de toutes les activités pétrolières et gazières au Venezuela

- Les autorisations visées dans la GL 44 s’appliquent aux personnes (physiques et morales) de nationalité américaine et d'autres nationalités



Les accords en place permettront le redéveloppement des actifs

- Priorité donnée aux investissements visant à protéger l’intégrité des actifs, garantir la sécurité et le bien-être du personnel et augmenter la production

- Implication accrue de M&P dans les opérations et les achats de l’entreprise mixte, notamment via le détachement de nouveaux collaborateurs à des postes clés