Maurel & Prom - Résultats annuels 2023

Solide performance opérationnelle et profitabilité accrue dans un environnement de prix du brut en recul



Production en part M&P en hausse de 10% à 28 057 bep/j pour l’année 2023

Prix de vente moyen de l’huile en baisse de 19% à 79,3 $/b en 2023

Augmentation contenue des dépenses d’exploitation et d’administration, en lien avec le développement de l’activité du Groupe

Chiffre d’affaires de 682 M$, EBITDA de 359 M$ et résultat net courant de 255 M$



Importante liquidité et réduction conséquente de l’endettement net grâce à une forte génération de cash



Flux généré par les opérations de 270 M$ et flux de trésorerie disponible de 157 M$

Dette nette abaissée à 120 M$ à fin 2023 contre 200 M$ à fin 2022 ; position de trésorerie nette positive attendue au premier semestre 2024

Liquidité disponible de 159 M$ à fin 2023, dont 97 M$ de trésorerie