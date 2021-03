Maurel & Prom - Résultats annuels 2020

Résultats annuels 2020





Forte résilience opérationnelle et financière dans un contexte économique difficile, retour à un résultat net positif au second semestre 2020

o Chiffre d'affaires de 330 M$, en forte baisse (35%) en raison notamment de la baisse du prix de vente moyen de l'huile de 40% par rapport à 2019 à 40,1 $/b et des réductions de production consécutives aux quotas de l'OPEP au Gabon

o Amortissement de la baisse de la production et de la chute des cours du brut grâce à la mise en place rapide du plan d'adaptation à partir de mars 2020 : flux de trésorerie disponible positif à 16 M$

o Résultat net fortement négatif sur l'exercice 2020 après prise en compte des dépréciations d'actifs du premier semestre, mais positif sur le second semestre grâce aux initiatives de réductions de coûts et à la moindre charge d'amortissements