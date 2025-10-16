 Aller au contenu principal
Maurel & Prom : recul de 13% du chiffre d'affaires sur 9 mois
information fournie par AOF 16/10/2025 à 08:35

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de Maurel & Prom pour les neuf premiers mois de 2025 s'établit à 489 millions de dollars, soit un repli de 13% sur un an. La production totale du groupe en part M&P s'élève à 37 749 barils équivalent pétrole/jour (bep/j) sur cette période, en hausse de 4% par rapport à la même période en 2024. La production consolidée du groupe en part M&P s'établit à 29 635 bep/j, en baisse de 3% par rapport aux neuf premiers mois de 2024. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 70,6 dollars/baril pour la période, en recul de 15% par rapport à 2024 (83,2 dollars/baril).

La production valorisée du groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 394 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2025.

Les activités de services et les activités de trading pour tiers ont généré des revenus de respectivement 11 millions de dollars et 102 millions de dollars pour la période. Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet négatif de 18 millions de dollars.

Le groupe pétrolier spécialisé dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel affiche une situation de dette nette de 73 millions de dollars au 30 septembre 2025, contre une position de trésorerie nette positive de 91 millions de dollars à fin juin.

- Opérateur d’exploration et production d’hydrcbarbures créé en 1831 et recentré depuis 2001 sur sur l’exploitation d’huile&gaz ;

- Chiffre d’affaires de 808 M$ réalisé à aux 2/3% en Afrique (Gabon, Angola et Tanzanie) et en Amérique latine (Colombie et Venezuela), réparti entre la production d’huile pour près de 90% et le reste entre le gaz pour et les forages ;

- Production de 36 222 bep/j (baril équivalant pétrole/jour) et réserves brutes de 242 Mbep (65 % au Gabon, 23 % en Tanzanie, 11 % en Angola) ;

- Ambition de croissance de l’activité par l’exploration et la veille d’opportunités de fusions-acquisitions en Afrique et Amérique latine et, à moyen terme, par la diversification dans les activités bas carbone connexes à l’exploration-production ;

- Capital contrôlé à 71,09% par PIE, holding de la pétrolière indonésienne Pertamina, John Anis présidant le conseil de 8 administrateurs et Olivier de Langavant étant directeur général.

Agilité du modèle d’affaires alliant développements et désendettement :

- maximisation de la valeur des actifs existants par recherche de ressources en bordure des champs existants telle l’acquisition de Wentworh Ressources dans le champ gazier tanzanien de Mnazi Bay, contrat en cours d’acquisition à Assala, Tanzanie…,

- monétisation- farm-out, vente ou introduction en Bourse- favorisant à la fois le désendettement et l’autofinancement libre,

- diversification dans le solaire,

- flexibilité financière pour financer les acquisitions ;

- Stratégie environnementale :

- 2050 : neutralité totale en 2050 sur les champs opérés au Gabon et en Tanzanie :

- 2030 vs 2020 : réduction de 90 % du gaz torché, de 97 % des rejets de gaz, de 60 % des émissions de CO2,

- via l’élimination des émissions de méthane et le repli du torchage et la remédiation des impacts sur ls milieux naturels ;

- Avancées stratégiques :

- Gabon : sécurisation des relations avec les autorités locales et octroi du permis d’Etekamba (gaz) dans le centre du pays;

- Nigeria : obtention par la Seplat Energy, détenue à 20 %, des actifs offshore d’ExxonMobil, attendue relutive sur sa production et ses réserves,

- Colombie : accord à l’acquisition, pour 150 M$, d’une participation opérée de 40% dans le permis gazier Sinu-9 (63,5 Gpc de réserves prouvées et probables),

- Angola : entrée dans le projet de centrale photovoltaïque Quilemba Solar ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette de 34 M$ et un flux de trésorerie disponible de 241 M$, en augmentation de 54% par rapport à 2023.

- Forte sensibilité de l’autofinancement libre au cours du pétrole -70 $/b : 270 M$ pour un cours de 70 $/b et 320 M$ pour un cours de 80 $/b ;

- Après la forte reprise des activités sur le champ vénézuélien d’Urdaneta Oeste détenu à 40 % et contributeur à hauteur de 23 % de la production de pétrole du groupe, révocation à partie du 27 mai de la licence d’exploitation « OFAC « dans le pays, entraînant une probabilité d’asséchement de la trésorerie (perte des dividendes remontés de la filiale locale) ;

- Résultat des négociations en cours avec les Etats-Unis pour la récupération de la licence ;

- Résultat de la campagne sismique sur le permis d’Ezanga au Gabon et du forage de puits sur le permis de Fiume Tellaro en Sicile ;

- Objectifs 2025, fournis avant l’annonce de l’arrêt de la licence vénézuélienne :

- production de 39 100 bep/j,

- 195 M$ d’investissements dont 40 M$ en exploration et 155 M$ en développement (110 M$ au Gabon 20 M$ en Tanzanie et 25 M$ en Angola) ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,33 €.

Valeurs associées

MAUREL & PROM
4,638 EUR Euronext Paris 0,00%
