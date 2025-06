Maurel & Prom: prochaine sortie du SBF120 information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - A l'issue de la revue trimestrielle des indices parisiens de sa famille CAC, le conseil des indices d'Euronext a décidé d'intégrer l'opérateur de satellites Eutelsat et le groupe de services de cloud OVH au sein du SBF120 et du CAC Mid 60.



Ils remplaceront ainsi, comme composantes de ces deux indices, le fabricant de navires de plaisance Bénéteau et la compagnie pétrolière Maurel & Prom. Ces changements prendront effet après la clôture des marchés, le 20 juin prochain.





Valeurs associées MAUREL & PROM 4,9480 EUR Euronext Paris +2,83%