Maurel & Prom - Nouveau contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Le 28 février 2023, le contrat de liquidité entre Natixis ODDO BHF et Maurel & Prom en date du 19 juin 2018 a été résilié. Le 2 janvier 2023, Maurel & Prom et Kepler Cheuvreux ont signé un contrat de liquidité concernant la liquidité des actions de Maurel & Prom admises sur Euronext Paris (le "Contrat").



La mise en œuvre du Contrat s'effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n°. 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques réglementaires concernant les critères, la procédure et les exigences pour l'établissement d'une pratique de marché admise et les exigences pour le maintien, le retrait ou la modification des conditions d'admission, et des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, ainsi que de la décision de l'AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019.



Les ressources suivantes ont été affectées au compte de liquidité :

- 671 391.4 euros

- 117 899 titres



L'exécution du Contrat sera suspendue dans les conditions décrites à l'article 5 de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018.