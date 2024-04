Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Maurel & Prom: le trésorerie nette redevient positive information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom s'est dit jeudi en situation de trésorerie nette positive pour la première fois depuis 2007, une position qui le place idéalement pour restituer de la valeur aux actionnaires.



La société pétrolière indépendante affichait au 31 mars dernier une trésorerie nette de 11 millions de dollars, à comparer avec une dette nette de 120 millions de dollars à la fin 2023.



Dans un communiqué, M&P indique qu'un dividende de 0,23 euro par action, représentant un montant total d'environ 50 millions de dollars, sera proposé, comme prévu, au vote des actionnaires lors de son assemblée générale du 28 mai.



Cette annonce intervient alors que l'entreprise a vu sa production en part grimper de 13% à 38.305 barils d'équivalent pétrole par jour au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2023.



Dans le détail, la production d'huile a augmenté de 8% au Gabon, de 2% en Angola et de 34% en Tanzanie, tandis qu'elle est restée stable au Venezuela.



Sur la base d'un prix de vente moyen de l'huile de 84,3 dollars le baril, son chiffre d'affaires s'inscrit également en hausse de 13% à 212 millions de dollars au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre.



Le titre M&P - qui a intégré l'indice SBF 120 le mois dernier - progressait de 0,2% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à ce point d'activité.





Valeurs associées MAUREL & PROM Euronext Paris +0.32%