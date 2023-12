Maurel & Prom - Information sur l'acquisition de Wentworth Resources PLC

Suite à l'annonce du 7 décembre 2023, les Etablissements Maurel & Prom S.A. (« M&P ») a le plaisir de confirmer avoir finalisé avec succès l'acquisition de Wentworth Resources Plc (« Wentworth ») annoncée le 5 décembre 2022 (l'« Acquisition »).



Suite à la finalisation de l’Acquisition, la quote-part de M&P dans l’actif de Mnazi Bay est passée de 48,06% à 80%, TPDC détenant les 20% restants. TPDC, conformément à l'Accord signé avec M&P, dispose désormais d'un mois pour exercer son Option d'Achat afin d'augmenter sa participation de 20% à 40%. Les quote-parts résultantes dans l'actif de Mnazi Bay seraient de 60 % pour M&P et de 40% pour TPDC.



Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé l'acquisition de Wentworth. Il s’agit d’un moment important et passionnant pour M&P, qui renforce les bases de la prochaine phase de développement de son long et fructueux partenariat avec TPDC afin de contribuer à la croissance du secteur du gaz naturel tanzanien. Nous aimerions en outre profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires de TPDC et les autres parties prenantes du gouvernement tanzanien pour avoir travaillé en collaboration afin de parvenir à ce résultat positif. »