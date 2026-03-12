Maurel & Prom, bénéfices records et accélération de la production pour 2026
Toutefois, l'Ebitda s'établit à 249 MUSD en retrait de 32%.
Le chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2025 s'élève à 578 MUSD en repli de 29%. Ce recul marqué des ventes en glissement annuel s'explique par la baisse du prix de vente moyen de l'huile, l'effet du retraitement des décalages d'enlèvements et la revalorisation des stocks (impact négatif de 42 MUSD en 2025, contre un impact positif de 51 MUSD en 2024).
Le flux de trésorerie disponible s'établit à 236 MUSD, contre 241 MUSD par rapport à l'exercice précédent.
La production totale du groupe en part M&P (incluant le Venezuela) s'élève à 37 096 bep/j (barils équivalent pétrole par jour) pour l'année 2025, en hausse de 2% par rapport à 2024. A l'inverse, la production consolidée du groupe en part M&P (hors Venezuela, non consolidé dans les ventes) s'établit à 28 902 bep/j, en baisse de 4% par rapport à 2024.
"2026 ouvre une page particulièrement enthousiasmante de l'histoire de M&P. La cession de notre participation dans Seplat Energy a profondément renforcé notre bilan, avec une position de trésorerie nous donnant des moyens considérables pour accélérer notre développement. Le potentiel du Venezuela se confirme avec une forte progression de la production et une augmentation significative des réserves, ce dont nous ne doutions pas pour cet actif de haute qualité. Nous avons par ailleurs des ambitions importantes en matière de croissance externe, afin d'augmenter matériellement la production du groupe", a expliqué Olivier de Langavant, directeur général de M&P.
(*Maurel & Prom a cédé la totalité de sa participation de 20,07% dans Seplat Energy, société pétrolière et gazière nigériane. Cette opération stratégique a été finalisée fin 2025. Elle marque la sortie définitive du groupe du Nigeria pour se recentrer sur ses actifs opérationnels).
Suite à la publication de ces résultats annuels, le conseil d'administration de Maurel & Prom proposera le versement d'un dividende de 0,38 EUR par action (en hausse de 15% par rapport à l'an dernier) en août 2026 pour un montant total d'environ 90 MUSD. "Cela illustre clairement notre volonté de combiner croissance ambitieuse et retour attractif aux actionnaires. M&P entre dans une nouvelle phase de croissance et de création de valeur, et nous regardons l'avenir avec confiance et détermination", a commenté Olivier de Langavant.
Pour Oddo BHF, cette progression du dividende s'explique par "la solide position de trésorerie de M&P en 2025". "La trésorerie nette a atteint 179 MUSD (contre 34 MUSD l'année précédente) et devrait encore s'améliorer après la réception du second versement lié à Seplat.
M&P a par ailleurs distribué 77 MUSD de dividendes au cours de l'exercice 2025, soit 0,33 EUR par action versé en août 2025.
Objectif de production ambitieux pour 2026
Côté perspectives, pour l'exercice 2026 en cours, le groupe anticipe une progression de sa production attendue autour de 42 700 barils équivalent pétrole par jour. Cette dynamique repose sur trois piliers :
- Venezuela : la montée en puissance opérationnelle suite aux autorisations récentes (General License 50A). M&P prévoit d'y recevoir 100 MUSD de dividendes (via sa part dans PRDL).
- Colombie : des développements porteurs sur les actifs existants.
- Afrique : la poursuite de ses projets stratégiques.
M&P prévoit en sus de recevoir 100 MUSD de dividendes en 2026 au titre de sa participation de 40% dans PRDL au Venezuela (nets des 20% reversés à l'actionnaire minoritaire de M&P Iberoamerica), sous réserve de reprise des enlèvements.
En outre, Oddo BHF précise que la société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel anticipe pour 2026 un CFFO (flux de trésorerie opérationnel) de 290 MUSD sur la base d'un baril à 70 USD. La sensibilité est estimée à ±50 MUSD pour chaque variation de ±10 USD du cours du Brent (en 2025, le CFFO a chuté de 40% sur un an pour s'établir à 162 MUSD, un montant inférieur au consensus de 209 MUSD).
Enfin, pour soutenir cette croissance, les investissements (Capex) devraient grimper à 240 MUSD en 2026 contre 169 MUSD en 2025.
