Maurel & Prom - Agenda financier / Résultats annuels 2022

Agenda financier - Résultats annuels 2022



Le communiqué des résultats annuels de l’exercice 2022 sera publié le mardi 14 mars 2023 avant l’ouverture des marchés financiers.



A cette occasion, une conférence analystes/investisseurs via un audio webcast en français et en anglais sera organisée le 14 mars à 10h en présence d’Olivier de Langavant, Directeur Général, et de Patrick Deygas, Directeur Financier ; et sera suivie d’une séance de questions/réponses.



Cet audio webcast sera disponible en direct ou en différé sur le site internet de M&P www.maureletprom.fr ou en cliquant sur le lient suivant :



https://channel.royalcast.com/landingpage/maureletpromfr/20230314_1/