Maurel et Prom : nette hausse des revenus au premier trimestre

(AOF) - Maurel et Prom a présenté au titre du premier trimestre un chiffre d’affaires de 212 millions de dollars, en progression de 13% par rapport au quatrième trimestre 2023. Sa production a été valorisée 153 millions de dollars pour le trimestre, avec un prix de vente moyen de l’huile de 84,3 dollars par baril, en hausse de 2% en séquentiel. Le groupe pétrolier souligne également l’impact favorable du trading d’huile pour le compte de tierces parties (39 millions de dollars) et du retraitement des décalages d'enlèvements et réévaluation des stocks (11 millions de dollars).

La production en part M&P a atteint 38305 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 13% par rapport au quatrième 2023.

Soulignant qu'il affiche une position de trésorerie nette positive pour la première fois depuis 2007, M&P se juge "idéalement positionné pour croître et restituer la valeur créée aux actionnaires". Le groupe pétrolier affiche une trésorerie nette positive de 11 millions de dollars. Il proposera le versement d'un dividende de 0,23 dollar par action lors de la prochaine assemblée générale pour un paiement en juillet.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.