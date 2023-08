Maurel et Prom et TotalEnergies EP Gabon chutent après le coup d'Etat à Libreville

(AOF) - Maurel et Prom et TotalEnergies EP Gabon dévissent de respectivement 15,40% à 4,15 euros et de 13,51% à 160 euros à la suite d’un coup d’Etat cette nuit au Gabon. Les deux groupes sont fortement exposés à ce pays. Un groupe d’officier de l’armée gabonaise a annoncé sa prise du pouvoir et la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Ce coup d’Etat est intervenu alors que la victoire d’Ali Bongo Ondimba à la présidentielle avait été dévoilée.