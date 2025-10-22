 Aller au contenu principal
Mauna Kea Technologies sécurise 5 millions d'euros d'engagements pour son augmentation de capital
information fournie par AOF 22/10/2025 à 11:09

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé la sécurisation d’engagements de souscription fermes requis pour son augmentation de capital, pour un montant supérieur à 5 millions d’euros, correspondant à l’objectif minimum prévu par son projet de plan de sauvegarde. Ce financement de fonds propres donnerait à la société une visibilité financière suffisante pour déployer son plan stratégique et atteindre la rentabilité à horizon 2027.

L'entreprise précise que l'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) émis dans le cadre de l'opération porterait le montant total du financement à plus de 11 millions d'euros. Cette étape intervient à quelques jours, le 27 octobre, de l'audience du Tribunal des activités économiques de Paris qui statuera sur l'arrêté du plan de sauvegarde.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0998 EUR Euronext Paris +8,48%
