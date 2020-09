Mauna Kea Technologies publiera ses résultats semestriels 2020 le 22 septembre 2020 après bourse

La Société tiendra une conférence téléphonique le mardi 22 septembre 2020, à 18h00



Paris, le 15 septembre 2020 - 18h00 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (pCLE/nCLE), publiera ses résultats semestriels 2020 le mardi 22 septembre 2020 à 17h45.



Une conférence téléphonique en anglais sera tenue à 18h00 afin de présenter les résultats financiers, les derniers accomplissements opérationnels, les perspectives du second semestre 2020 et répondre aux questions.



Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro ci-dessous et suivre les instructions :

+33 (0)1 72 72 74 03

Code PIN : 80 84 02 27#



Afin d'accéder à la conférence de manière optimale, les utilisateurs sont invités à se connecter 5 minutes avant le début de l'événement.



La conférence téléphonique sera disponible par la suite :

- sur le site Internet de Mauna Kea : https://www.maunakeatech.com/fr/investisseurs

- et via le service de réécoute, pendant une période de 90 jours, en composant le numéro ci-dessous :

+33 (0)1 70 71 01 60

Code PIN : 418 950 560#



Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par mail à maunakea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.