MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE LES VENTES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2020

Les ventes totales du troisième trimestre augmentent de 13% par rapport à l'année précédente ; les ventes aux États-Unis augmentent de 7%.



Baisse de 28% du total des ventes sur neuf mois en glissement annuel ; amélioration significative de la tendance des ventes par rapport à la baisse de 47% en glissement annuel au premier semestre de l'année 2020



Paris et Boston 19 octobre, 2020 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), a annoncé son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et les 9 premiers mois de 2020.



