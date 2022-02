Mauna Kea Technologies annonce le début du recrutement pour l'essai clinique multicentrique sur le cancer du poumon périphérique

L'étude permettra de valider Cellvizio® en tant qu'outil de guidage de la biopsie en temps réel pendant la navigation bronchoscopique robotisée qui pourrait réduire le taux de biopsies transbronchiques non contributives du cancer du poumon périphérique.



Paris et Boston, 22 février, 2022 – 17h45 CET – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que, dans le cadre de sa collaboration avec la Lung Cancer Initiative (LCI) de Johnson & Johnson, le recrutement initial des patients a commencé dans une étude de faisabilité clinique prospective, multicentrique, ouverte et à un seul bras, sponsorisée par la LCI. L'étude combinera la nCLE et la navigation bronchoscopique robotisée, en utilisant à la fois Cellvizio® et la plateforme Monarch® d'Auris Health, Inc., une filiale d'Ethicon, Inc, qui fait partie de Johnson & Johnson Medical Devices Companies, pour évaluer la capacité de la nCLE à confirmer avec précision la position de l'aiguille pour le diagnostic des nodules pulmonaires périphériques (Clinicaltrials.gov : NCT05231278).