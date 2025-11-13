Mauna Kea sort de la procédure de sauvegarde

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé sa sortie de la procédure de sauvegarde à la suite de l’approbation de son plan de sauvegarde par le Tribunal des activités économiques de Paris. Avec cette sortie, la société va pouvoir lancer immédiatement l’augmentation de capital réservée prévue, d’un montant minimum de 5 millions d’euros. Sacha Loiseau, président-directeur général de la société, s’est engagé à participer à cette levée de fonds à hauteur de 100 000 euros.
