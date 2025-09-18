 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 864,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mauna Kea relance sa présence en Australie avec Cellvizio
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 18:21

Mauna Kea Technologies annonce l'inscription de son système Cellvizio au registre australien des produits thérapeutiques (ARTG), via son distributeur exclusif Endotherapeutics. Cette autorisation ouvre la voie au lancement commercial en Australie, où deux premières commandes ont déjà été enregistrées pour l'indication CellTolerance1 dans les intolérances alimentaires.

La réouverture du marché australien a été pilotée par l'équipe de Benoit Chardon. Le partenariat avec Endotherapeutics doit servir de modèle pour une expansion vers d'autres zones clés, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Adam Srejber, Directeur général d'Endotherapeutics, souligne être 'en discussions avancées avec plusieurs parties intéressées'. Sacha Loiseau, PDG de Mauna Kea, met en avant un 'modèle idéal' déjà prêt à être déployé dans d'autres marchés comme la Turquie, le Brésil et les Émirats arabes unis.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0770 EUR Euronext Paris -6,10%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank