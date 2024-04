Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mauna Kea: premier centre italien pour Cellvizio information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce l'ouverture du premier centre d'excellence italien pour l'utilisation du Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez les patients adultes souffrant du syndrome de l'intestin irritable (IBS).



Le test d'intolérance alimentaire Cellvizio (C-FIT) est désormais utilisé à l'hôpital international UPMC Salvator Mundi de Rome, faisant de l'Italie le troisième pays à ouvrir un centre d'excellence Cellvizio, après les États-Unis et l'Allemagne.



Mauna Kea souligne que le nombre de patients à la recherche de solutions dans l'intolérance alimentaire est particulièrement élevé en Italie, avec plus d'un million de recherches sur Internet relatives à ce domaine par mois, soit plus qu'en Allemagne et en France.





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES Euronext Paris +2.50%