Enfin, Mauna Kea Technologies échange activement avec plusieurs investisseurs afin de sécuriser la visibilité financière nécessaire à la structuration du plan de sauvegarde et à la finalisation de l'accord de licence.

Parallèlement, la société poursuit activement les négociations exclusives annoncées le 1er avril 2025 avec un acteur majeur du secteur de la santé, en vue de conclure un accord de licence portant sur la technologie Cellvizio dans un domaine thérapeutique à fort potentiel. L'entreprise précise que ces discussions progressent de manière constructive et pourraient marquer un tournant stratégique majeur pour son développement clinique et commercial.

(AOF) - Mauna Kea Technologies a fait un point d’étape sur la procédure de sauvegarde ouverte le 31 mars dernier et sur certaines avancées. Depuis cette date, le spécialiste des dispositifs médicaux, notamment dans l’endomicroscopie, a initié des échanges constructifs avec ses partenaires financiers, dans le but d’identifier les meilleures options pour assurer une solution durable à la situation actuelle.

Mauna Kea fait le point sur sa procédure de sauvegarde et sur un potentiel accord de licence

