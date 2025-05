Mattel sous la pression des droits de douane

(AOF) - Mattel, fabricant de la poupée Barbie, a abandonné ses objectifs financiers annuels. "Compte tenu de l'instabilité de l'environnement macroéconomique et de l'évolution du paysage tarifaire américain, il est difficile de prévoir les dépenses de consommation et les ventes de Mattel aux États-Unis pour le reste de l'année et la période des fêtes", a déclaré la firme américaine. Les États-Unis représentent environ la moitié des ventes mondiales de jouets de Mattel, et l'entreprise importe environ 20% des produits vendus dans le pays depuis la Chine.

Mattel a également annoncé qu'elle réduirait ses promotions et ses remises afin de réduire ses coûts. La société a revu à la hausse son objectif de réduction des coûts pour l'année, le portant de 60 millions de dollars à 80 millions de dollars.

