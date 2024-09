Matériaux: Carbios s'allie à Selenis pour la production de PETG

(AOF) - Carbios annonce un partenariat avec Selenis l'un des principaux fournisseurs de solutions polyester spécialisé de haute qualité, pour coopérer dans la production de PETG. Le spécialiste de l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles s’appuiera sur sa technologie de dépolymérisation enzymatique et sur l'expertise de Selenis en matière de polymérisation, développer un matériau PETG durable et de qualité supérieure à partir de déchets PET pour les secteurs de l'emballage cosmétique et de la santé en Europe et aux Etats-Unis.

Le PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycolisé) est un matériau d'emballage utilisé par les industries de la cosmétique et de la santé "en raison de sa transparence, de sa durabilité et de sa résistance mécanique et chimique".

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.