Match Group prévoit un chiffre d'affaires en hausse, le redressement s'accélérant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, des commentaires d'analystes et met à jour les mouvements d'actions) par Kritika Lamba

Match Group MTCH.O a annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre, signalant les premiers gains de son redressement, ce qui a fait grimper ses actions de 7 % dans les échanges prolongés.

La société mère de Tinder a retravaillé les fonctionnalités de base de sa gamme pour améliorer la qualité des rencontres et réduire les expériences négatives, alors que les jeunes utilisateurs deviennent plus sélectifs et quittent les plateformes plus rapidement.

Les utilisateurs payants au quatrième trimestre ont chuté de 5 % pour atteindre 13,8 millions, l'entreprise signalant une pression à court terme alors qu'elle modifie ses produits pour améliorer les résultats à long terme. Les utilisateurs payants de Tinder ont continué à baisser, de 8 % à 8,8 millions au cours du trimestre.

Alors que les tendances des payeurs restent limitées, l'attention des investisseurs se déplace vers l'amélioration des métriques du haut du tunnel, a déclaré Chandler Willison, analyste chez M Science, ajoutant que les premiers résultats des initiatives de produits de Match ont apaisé les inquiétudes des investisseurs.

Spencer Rascoff, directeur général de Match, a déclaré que la société s'attend à ce que la baisse des revenus directs de Tinder d'une année sur l'autre en 2026 soit similaire à celle de 2025, car elle continue à modifier ses produits pour améliorer les résultats des utilisateurs, "mais avec des compromis sur les revenus à court terme."

Rascoff a pris ses fonctions il y a environ un an et a favorisé une réinitialisation axée sur l'expérience utilisateur et le rétablissement de la confiance à travers les applications.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 850 à 860 millions de dollars pour le premier trimestre. Le point médian de cette fourchette est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 853,3 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Match a déclaré un chiffre d'affaires de 878 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 871,3 millions de dollars.

Hinge est resté un point positif, avec des payeurs en hausse de 17% à 1,9 million, soutenu par l'expansion internationale après les lancements au Mexique et au Brésil en 2025, a déclaré la société.

Match a également déployé des fonctionnalités alimentées par l'IA visant à améliorer la qualité des correspondances, à vérifier les identités et à freiner les mauvais comportements, et prévoit d'étendre davantage Hinge en Amérique latine tout en intensifiant les investissements dans les marchés à croissance rapide, y compris l'Inde, en 2026.