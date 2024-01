Match Group monte en puissance après la prise de participation de l'investisseur activiste Elliott - rapport

9 janvier - ** Les actions de Match Group MTCH.O , la société mère de Tinder, augmentent de 9,77% à 41,59 dollars avant le marché

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation d'environ 1 milliard de dollars dans la société - WSJ

** "Our team regularly engages with investors, and will continue to work to create great experiences for our users and value for our shareholders", a Match spokesperson said in a statement to Reuters

** Elliott n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** The Vanguard Group Inc est le plus gros actionnaire de MTCH, selon les données du LSEG, avec une valorisation supérieure à 1,2 milliard de dollars

** A la dernière clôture, MTCH avait une capitalisation boursière de 10,3 milliards de dollars

** MTCH en baisse de ~12% en 2023