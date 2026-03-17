Mastercard renforce sa présence sur le marché des stablecoins avec l'acquisition de BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars

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* Les analystes considèrent que l'opération s'inscrit dans la stratégie de diversification de Mastercard

* L'opération comprend 300 millions de dollars de paiements conditionnels

* BVNK fait le lien entre les monnaies fiduciaires et les monnaies stables sur les principaux réseaux de blockchain

(Ajoute des commentaires exécutifs aux paragraphes 4 et 5, des commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 9) par Prakhar Srivastava et Arasu Kannagi Basil

Mastercard MA.N a déclaré mardi qu'elle achèterait la société d'infrastructure de paiements en stablecoins BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars, alors que le géant de la carte approfondit sa poussée dans les transferts basés sur la blockchain.

La clarté croissante de la réglementation et l'utilisation plus large des stablecoins ont créé des opportunités pour les réseaux de cartes de se développer au-delà des cartes traditionnelles dans des systèmes de paiement numérique plus rapides et moins coûteux. Mastercard et son rival Visa V.N sont en concurrence pour prendre une longueur d'avance dans ce segment en pleine évolution.

Mastercard a déclaré que l'accord permettrait à ses utilisateurs d'effectuer des transferts de fonds transfrontaliers, des paiements commerciaux et des paiements avec le stablecoin, qui offre des avantages en termes de rapidité, de coût et de disponibilité.

"BVNK a passé les sept dernières années à développer non seulement la technologie, mais aussi à obtenir des licences dans de nombreuses zones géographiques", a déclaré Jorn Lambert, directeur des produits de Mastercard, lors d'une conférence téléphonique.

M. Lambert a ajouté que la mise en place d'une capacité similaire en interne "prendrait beaucoup de temps", alors qu'une acquisition permettrait à Mastercard "d'être sur le marché beaucoup plus rapidement."

La transaction comprend 300 millions de dollars de paiements conditionnels et devrait être finalisée avant la fin de l'année 2026.

Les analystes de William Blair ont déclaré que l'infrastructure de stablecoins de BVNK "complète ses solutions de cartes existantes (de Mastercard), à notre avis, offrant un plus grand choix de paiement et de mouvement d'argent à travers les rails fiat et blockchain."

BVNK, fondée en 2021, est spécialisée dans l'infrastructure permettant de faire le lien entre les monnaies fiduciaires et les stablecoins. La plateforme permet d'envoyer et de recevoir des paiements sur tous les principaux réseaux blockchain à travers plus de 130 pays.

"BVNK représente une opportunité d'achat majeure pour MA compte tenu de l'impressionnante portée géographique existante de la première, des licences de paiement difficiles à acquérir et des relations solides avec les principaux participants de l'écosystème", a déclaré Bryan Keane, analyste chez Citi.

L'opération s'inscrit dans le cadre de l'expansion de Mastercard dans le domaine des actifs numériques, y compris son Crypto Partner Program, alors qu'elle cherche à intégrer les paiements basés sur la blockchain dans son réseau mondial et à étendre son marché potentiel.

Mastercard estime que l'adoption du stablecoin est susceptible de s'élargir à l'ensemble du secteur financier.