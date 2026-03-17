Mastercard parie sur la blockchain et rachète BVNK pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 14:40
Le deuxième groupe mondial de cartes de crédit justifie l'acquisition par la nécessité d'intégrer les stablecoins et la technologie blockchain à son réseau, afin de rendre les transferts d'argent mondiaux plus rapides et plus modernes face à une demande croissante des institutions financières.
Selon le groupe américain, les paiements en monnaies numériques connaissent une expansion rapide, avec un volume total ayant atteint au moins 350 milliards de dollars en 2025.
Avec l'évolution de la réglementation, les institutions financières et les fintechs cherchent désormais à proposer à leurs clients des options de paiement basées sur les stablecoins et les dépôts tokenisés, que ce soit pour les transferts de fonds transfrontaliers, les versements de fonds, ainsi que les paiements entre particuliers (P2P) et inter-entreprises (B2B), explique l'émetteur.
Créée à Londres en 2021, BVNK fournit une technologie permettant de faire le pont entre les monnaies traditionnelles et les stablecoins dans plus de 130 pays, tout en offrant aux institutions financières des infrastructures sécurisées pour les virements transfrontaliers et les paiements B2B via la blockchain.
La transaction devrait être conclue d'ici à la fin de l'année, estime le groupe de cartes de crédit.
A l'ouverture de la Bourse, le titre Mastercard avance de 0,3% en début de séance suite à cette annonce.
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