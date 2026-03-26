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Mastercard lance la troisième édition de Mastercard For Fintechs
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:58

Mastercard annonce le lancement de la troisième édition de Mastercard For Fintechs 2026, son programme conçu pour soutenir la croissance des fintechs en Belgique, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal.

Pour la troisième année consécutive, cette initiative vise à accompagner les fintechs à fort potentiel dans leur parcours de croissance.

"L'édition 2025 a été un franc succès : plus de 100 start-up européennes engagées, plus de 20 fintechs en compétition et la start-up néerlandaise Cense proclamée lauréate" indique le groupe.

La start-up lauréate de la finale recevra un soutien marketing d'un montant équivalent à 100 000 EUR, ainsi qu'un accès privilégié au programme Mastercard Start Path et un mentorat personnalisé assuré par des spécialistes Mastercard et des partenaires fintech.

" Conscients du rôle central que jouent les fintechs dans la transformation du secteur financier, nous nous engageons à leur fournir les ressources et les outils essentiels à leur réussite" a déclaré Paloma Real, Présidente de la division Europe de l'Ouest de Mastercard.

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