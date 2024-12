AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Mastercard a annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 76 cents par action, soit une augmentation de 15 % par rapport au dividende précédent de 66 cents par action. Le dividende sera versé le 7 février 2025 aux détenteurs d'actions ordinaires de classe A et d'actions ordinaires de classe B enregistrés au 9 janvier 2025. Il a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions, autorisant la société à racheter jusqu'à 12 milliards de dollars de ses actions ordinaires de catégorie A.

Mastercard : forte hausse du dividende et 12 milliards de rachats d'actions

