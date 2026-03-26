Mastercard envisage de vendre l'unité de paiement qu'elle a achetée à Nets en 2019, selon le FT

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Mastercard MA.N cherche à vendre l'unité de paiements en temps réel qu'elle a acquise auprès du groupe danois Nets en 2019 pour 3,2 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

La vente potentielle, pour laquelle le géant de la carte de crédit a engagé des banquiers d'investissement, pourrait susciter l'intérêt de groupes de capital-investissement, selon le rapport.

Mastercard est susceptible d'obtenir une évaluation inférieure au prix qu'il a payé pour l'unité, qui apporte environ 370 millions de dollars de revenus annuels et environ 100 millions de dollars de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, a ajouté le FT.

Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En 2019, Mastercard a acheté une participation majoritaire dans les activités de services aux entreprises du groupe de paiement scandinave Nets, une transaction qui comprenait ses services de compensation et de paiement instantané, ainsi que ses solutions de facturation électronique.

Cette vente potentielle intervient alors que Mastercard approfondit sa poussée dans l'infrastructure stablecoin et les transferts basés sur la blockchain, dans un contexte de clarté réglementaire croissante et d'utilisation en hausse.

Au début du mois, Mastercard a accepté d'acquérir la société d'infrastructure de stablecoins BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars.

L'entreprise de traitement des paiements a recentré ses priorités d'investissement et, plus tôt dans l'année, a présenté des plans de licenciement d'environ 4 % de sa main-d'œuvre.

En janvier, Mastercard a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, grâce à la résistance des dépenses, les hauts revenus continuant à faire des achats discrétionnaires malgré les inquiétudes liées à l'incertitude économique.