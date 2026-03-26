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Mastercard envisage de céder une activité de paiements en temps réel
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 20:59

Le groupe explore la vente d'une unité acquise en 2019, dans le cadre d'un repositionnement stratégique vers les technologies blockchain et les stablecoins.

Mastercard étudie la cession de son activité de paiements en temps réel issue du rachat du groupe Nets en 2019 pour 3,2 milliards de dollars. Selon des sources proches du dossier, l'entreprise a mandaté des banques d'affaires pour examiner cette opération, qui pourrait attirer des fonds de capital-investissement. La valorisation envisagée serait toutefois inférieure au prix d'acquisition initial, alors que l'unité génère environ 370 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et près de 100 millions de dollars d'excédent brut d'exploitation.

Cette activité faisait partie des services aux entreprises de Nets, incluant notamment des solutions de compensation, de paiements instantanés et de facturation électronique. Le projet de cession s'inscrit dans une stratégie plus large de recentrage des activités du groupe, alors que Mastercard cherche à adapter son positionnement dans un secteur en évolution rapide.

Parallèlement, l'entreprise accélère ses investissements dans les infrastructures liées aux stablecoins et aux paiements basés sur la blockchain. Elle a récemment annoncé l'acquisition de BVNK pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de dollars. Ce repositionnement s'accompagne également de mesures de rationalisation, dont une réduction d'environ 4 % des effectifs, malgré des résultats financiers récents supérieurs aux attentes.

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