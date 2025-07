MasterCard: augmentation de 16% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 15:33









(Zonebourse.com) - MasterCard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 13% à 3,8 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2025, soit 4,15 dollars par action (+16%), un BPA battant ainsi légèrement le consensus de marché.



Le fournisseur de solutions de paiements a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 0,5 point à 59,9% pour des revenus nets en croissance de 17% à 8,1 milliards de dollars (+16% hors effets de changes).



'Nous sommes en bonne position pour les opportunités à venir et continuons de porter de nouvelles innovations telles que MasterCard Collection et MasterCard Agent Pay', met en avant son CEO Michael Miebach.





