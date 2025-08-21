 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Masimo poursuit les douanes américaines au sujet de l'approbation des importations d'Apple Watch
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 00:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La société de technologie de surveillance médicale Masimo MASI.O a poursuivi mercredi les douanes américaines et la protection des frontières en raison d'une décision de l'agence qui a permis à Apple AAPL.O d'importer des Apple Watches dotées d'une technologie de lecture de l'oxygène sanguin lors d'un litige sur les brevets entre les sociétés.

Masimo a déclaré dans le procès au tribunal fédéral de Washington, D.C., que les douanes américaines ont indûment déterminé qu'Apple pouvait importer des montres dotées de la technologie d'oxymétrie de pouls, renversant ainsi leur propre décision de l'année dernière sans en informer Masimo.

Masimo a déclaré au tribunal qu'elle n'avait appris la décision de l'agence le 1er août qu'après qu'Apple ait annoncé qu'elle réintroduirait la lecture du taux d'oxygène dans le sang sur ses montres la semaine dernière. Les porte-parole d'Apple et des douanes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Masimo s'est refusé à tout commentaire.

Masimo, basée à Irvine, en Californie, a accusé Apple de recruter ses employés et de voler sa technologie d'oxymétrie de pouls pour l'utiliser dans ses Apple Watches. Masimo a poursuivi Apple séparément pour violation de brevet et vol de secret commercial dans le cadre de procédures judiciaires fédérales en cours.

Masimo a convaincu la Commission américaine du commerce international de bloquer les importations des smartwatches Series 9 et Ultra 2 d'Apple en 2023, estimant que la technologie d'Apple pour la lecture des niveaux d'oxygène dans le sang violait les brevets de Masimo.

Depuis la décision de l'ITC, Apple a continué à vendre des montres redessinées approuvées par les douanes et dépourvues d'oxymétrie de pouls.

Apple a déclaré le 14 août qu'elle réintroduirait les capacités de lecture du taux d'oxygène dans le sang de ses smartwatches avec l'approbation des douanes. Masimo a déclaré que la décision de l'agence d'approuver les montres sans l'avis de Masimo ou toute "justification significative" privait l'entreprise de ses droits.

"La fonction de la CBP est d'appliquer les ordres d'exclusion de l'ITC, et non de créer des failles qui les rendent inefficaces", a déclaré Masimo.

Masimo a demandé au tribunal de Washington de suspendre la décision de l'agence et de continuer à empêcher Apple de vendre des montres dotées de la fonction de mesure du taux d'oxygène dans le sang.

