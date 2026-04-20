Marvell Technology s'envole grâce à l'annonce de discussions sur les puces d'IA de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril -

** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology

MRVL.O augmentent de 6,3 % à 148,50 $ avant le marché

** Alphabet GOOGL.O est en pourparlers avec l'entreprise pour développer de nouvelles puces d'IA, rapporte The Information, citant deux personnes ayant connaissance des discussions.

** Les deux entreprises discutent d'une unité de traitement de la mémoire et d'une nouvelle unité de traitement tensoriel pour accroître l'efficacité de l'IA, ajoute le rapport

** Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. GOOGL, MRVL n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

** À la dernière clôture, l'action MRVL a progressé de 64,3 % depuis le début de l'année