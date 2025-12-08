Marvell Technology chute après avoir été exclue de l'indice S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre -

** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology

MRVL.O chutent de 3,4 % à 95,6 $ avant le marché

** Vendredi, S&P Dow Jones Indices a annoncé que Carvana

CVNA.N , CRH CRH.N et Comfort Systems USA FIX.N rejoindront l'indice S&P 500

** Plus tôt dans la journée de vendredi, MRVL était l'une des plus importantes nouvelles valeurs éligibles à l'indice S&P 500 en termes de capitalisation boursière, aux côtés de CVNA et CRH

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, s'attendait à ce que MRVL rejoigne l'indice S&P 500 .SPX après que la société ait publié des résultats GAAP positifs et satisfait aux exigences de viabilité financière pour être éligible

** MRVL a bondi de plus de 10% la semaine dernière après avoir annoncé un accord de 3,25 milliards de dollars pour l'acquisition de la startup de semi-conducteurs Celestial AI

** A la dernière clôture, MRVL a perdu plus de 10% depuis le début de l'année, contre une hausse de plus de 46% de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .