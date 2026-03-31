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Marvell Technology augmente grâce à l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O augmentent de 9,5 % à 96,11 $ avant le marché

** Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars dans Marvell et MRVL rejoindra l'écosystème de NVDA

** L'accord permettra à MRVL de fabriquer plus facilement des puces d'IA personnalisées avec ses propres processeurs et équipements de réseau, ont déclaré les sociétés

** 36 des 44 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, huit à "conserver"; leur PT médian est de 120 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, MRVL a progressé de 3,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MARVELL TECH
87,8100 USD NASDAQ -7,45%
NVIDIA
165,1700 USD NASDAQ -1,40%
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