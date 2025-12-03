 Aller au contenu principal
Marvell s'envole grâce à l'accord avec Celestial AI et à des perspectives solides pour l'année prochaine
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre -

** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology

MRVL.O augmentent de 8,73% à 100,70 $ avant le marché

** La société achète la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,25 milliards de dollars

** La société s'attend à ce que les revenus de son activité de puces personnalisées augmentent de 20 % l'année prochaine

** La société prévoit un chiffre d'affaires total d'environ 10 milliards de dollars pour son prochain exercice fiscal, y compris un bond de 25 % du chiffre d'affaires des centres de données - Matt Murphy, directeur général de Marvell

** Celestial AI devrait commencer à contribuer de manière significative au chiffre d'affaires dans la seconde moitié de l'exercice 2028, atteignant un taux d'exécution annualisé de 500 millions de dollars au quatrième trimestre 2028 et doublant à 1 milliard de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2029dea

** L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre de l'année civile 2026

** La note moyenne de 43 sociétés de courtage est "achat"; leur estimation médiane est de 100 $, selon les données de LSEG

** L'action a baissé d'environ 16 % depuis le début de l'année jusqu'à mardi

Valeurs associées

MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
