Marvell renforce sa stratégie dans l'optique avec le rachat de Polariton
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 20:38
L'intégration de Polariton permettra à Marvell d'enrichir son portefeuille avec des technologies de modulation avancées, nécessaires pour accompagner la transition vers des interconnexions à 1,6 térabit par seconde et au-delà. La plasmonique offre des avantages en termes de densité, de consommation énergétique et de performances, notamment pour les communications optiques cohérentes et les échanges de données entre centres. Cette approche répond aux exigences croissantes des infrastructures de nouvelle génération.
Au-delà des solutions technologiques, l'opération apporte également une expertise spécialisée en plasmonique et photonique sur silicium, renforçant les capacités de développement du groupe. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large visant à proposer des solutions complètes de connectivité, combinant électronique et optique, pour accompagner l'évolution des architectures cloud et IA. Pour rappel, Marvell avait aussi racheté de la start-up Celestial AI spécialisée dans la photonique sur silicium en décembre 2025 pour un montant de 3,25 milliards de dollars.
Valeurs associées
|164,5000 USD
|NASDAQ
|+4,56%
A lire aussi
-
Le prince Harry a affirmé vendredi qu'il ferait "toujours partie de la famille royale" britannique avec laquelle il a pourtant rompu de façon spectaculaire, dans une interview accordée à une chaîne britannique au cours d'une visite en Ukraine. Harry est arrivé ... Lire la suite
-
Quand les magasins n'avaient plus ni farine, ni sucre, Osama Nuristani a survécu grâce au lait de ses vaches comme d'autres villageois afghans coupés du monde par la guerre avec le Pakistan. Cette semaine, ils ont enfin reçu une aide humanitaire. Dans une vallée ... Lire la suite
-
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour la première fois préqualifié un traitement antipaludique pour les nouveau-nés et les nourrissons, offrant un espoir pour les 30 millions de bébés nés chaque année dans les zones d'endémie en Afrique. Cette préqualification ... Lire la suite
-
Une reprise des négociations de paix semble se profiler entre l'Iran et les Etats-Unis: les deux pays ont annoncé vendredi l'envoi de négociateurs à Islamabad, au moment où la trêve au Liban, autre théâtre du conflit au Moyen-Orient, semble de plus en plus précaire. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer