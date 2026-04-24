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Marvell renforce sa stratégie dans l'optique avec le rachat de Polariton
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 20:38

Marvell Technology a annoncé l'acquisition de Polariton Technologies, une société spécialisée dans les dispositifs photoniques en silicium intégrant la plasmonique. Cette opération vise à renforcer les capacités du groupe dans les interconnexions optiques à très haut débit, un segment clé pour répondre à la croissance rapide des besoins en bande passante liés à l'intelligence artificielle et aux centres de données. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été communiquées.

L'intégration de Polariton permettra à Marvell d'enrichir son portefeuille avec des technologies de modulation avancées, nécessaires pour accompagner la transition vers des interconnexions à 1,6 térabit par seconde et au-delà. La plasmonique offre des avantages en termes de densité, de consommation énergétique et de performances, notamment pour les communications optiques cohérentes et les échanges de données entre centres. Cette approche répond aux exigences croissantes des infrastructures de nouvelle génération.

Au-delà des solutions technologiques, l'opération apporte également une expertise spécialisée en plasmonique et photonique sur silicium, renforçant les capacités de développement du groupe. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large visant à proposer des solutions complètes de connectivité, combinant électronique et optique, pour accompagner l'évolution des architectures cloud et IA. Pour rappel, Marvell avait aussi racheté de la start-up Celestial AI spécialisée dans la photonique sur silicium en décembre 2025 pour un montant de 3,25 milliards de dollars.

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MARVELL TECH
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