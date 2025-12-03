Marvell rachète la start-up de puces Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars et mise sur la croissance l'année prochaine

L'accord comprend des liquidités et des actions

Marvell prévoit une croissance de 20 % de ses activités dans le domaine des puces personnalisées pour le prochain exercice fiscal

Les prévisions de revenus de l'entreprise pour le quatrième trimestre dépassent les estimations de Wall Street

Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O a déclaré mardi qu'il allait acheter la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et a donné des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal.

Les actions de Marvell ont augmenté d'environ 13 % dans les échanges prolongés.

L'essor de l'IA générative a accéléré le processus de développement des fabricants de puces, qui s'efforcent de concevoir les équipements les plus rapides et les plus économes en énergie pour les centres de données avancés. Marvell et son rival Broadcom aident les entreprises d'informatique en nuage à concevoir des puces personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques pour l'utilisation des centres de données, et ce travail est devenu une activité importante pour les deux entreprises.

La société prévoit un chiffre d'affaires total d'environ 10 milliards de dollars pour son prochain exercice fiscal, y compris une augmentation de 25 % du chiffre d'affaires des centres de données, a déclaré le directeur général de Marvell, Matt Murphy. Elle ne s'attend pas à des variations trimestrielles importantes de son chiffre d'affaires dans le domaine des puces personnalisées l'année prochaine.

L'ACCORD PERMET À MARVELL D'ACCÉDER À LA TECHNOLOGIE PHOTONIQUE

Le directeur général de Marvell, Matt Murphy, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que son chiffre d'affaires dans le domaine des puces personnalisées devrait augmenter de 20 % l'année prochaine. La société basée à Santa Clara, en Californie, aide Amazon et Microsoft à construire leurs propres puces d'intelligence artificielle, selon l'analyste Harlan Sur de JP Morgan.

L'accord avec Celestial permettrait à Marvell d'exploiter les travaux de la startup sur la photonique, qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour créer des connexions entre les puces d'IA et les puces de mémoire, un domaine dans lequel elle est en concurrence avec Broadcom et l'entreprise la plus précieuse au monde, Nvidia NVDA.O .

La technologie Celestial sera utilisée dans les produits d'infrastructure photonique de nouvelle génération de Marvell, qui contribueront à un nouveau marché de 10 milliards de dollars pour Marvell, a déclaré Murphy à Reuters.

"Nous aurons une centrale photonique au silicium chez Marvell lorsque tout cela sera terminé", a-t-il déclaré.

Les grandes entreprises d'informatique en nuage commenceront à installer la technologie photonique en 2027 ou 2028 pour des applications à grande échelle, a déclaré M. Murphy. À terme, l'adoption de cette technologie se généralisera.

Selon les termes de l'accord, Celestial AI recevra 1 milliard de dollars en espèces et 27,2 millions d'actions ordinaires de Marvell d'une valeur de 2,25 milliards de dollars.

Marvell a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Celestial AI apporte des contributions significatives au chiffre d'affaires à partir de la seconde moitié de l'exercice 2028, atteignant 500 millions de dollars en rythme annualisé au quatrième trimestre de l'exercice 2028 et doublant pour atteindre un rythme de 1 milliard de dollars d'ici le quatrième trimestre de l'exercice 2029.

L'accord devrait être conclu au cours du premier trimestre de l'année civile 2026.

LIENS AVEC AMAZON

Dans le cadre de l'acquisition de Celestial, Marvell a émis un bon de souscription à Amazon AMZN.O pour ses actions. L'accord permet à Amazon d'acheter des actions Marvell en fonction de l'achat par Amazon de produits de tissu photonique jusqu'à la fin de l'année 2030.

Amazon peut acquérir jusqu'à 90 millions de dollars d'actions Marvell, soit environ 1 million d'actions, à un prix d'exercice d'environ 87 dollars.

Marvell a prévu un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos le 1er novembre, a augmenté de 36,8 % pour atteindre 2,07 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes.

L'action de Marvell a baissé de plus de 15 % cette année en raison de la concurrence croissante sur le marché des puces d'IA et des réseaux personnalisés et des inquiétudes de Wall Street quant à une bulle de l'IA.