 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 722,32
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Marvell rachète la start-up de puces Celestial AI pour 3,25 milliards de dollars et mise sur la croissance l'année prochaine
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 00:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'accord comprend des liquidités et des actions

*

Marvell prévoit une croissance de 20 % de ses activités dans le domaine des puces personnalisées pour le prochain exercice fiscal

*

Les prévisions de revenus de l'entreprise pour le quatrième trimestre dépassent les estimations de Wall Street

(Mise à jour du titre et du paragraphe 1 et ajout de prévisions pour l'année prochaine au paragraphe 4) par Juby Babu, Max A. Cherney et Stephen Nellis

Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O a déclaré mardi qu'il allait acheter la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et a donné des prévisions optimistes pour son prochain exercice fiscal.

Les actions de Marvell ont augmenté d'environ 13 % dans les échanges prolongés.

L'essor de l'IA générative a accéléré le processus de développement des fabricants de puces, qui s'efforcent de concevoir les équipements les plus rapides et les plus économes en énergie pour les centres de données avancés. Marvell et son rival Broadcom aident les entreprises d'informatique en nuage à concevoir des puces personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques pour l'utilisation des centres de données, et ce travail est devenu une activité importante pour les deux entreprises.

La société prévoit un chiffre d'affaires total d'environ 10 milliards de dollars pour son prochain exercice fiscal, y compris une augmentation de 25 % du chiffre d'affaires des centres de données, a déclaré le directeur général de Marvell, Matt Murphy. Elle ne s'attend pas à des variations trimestrielles importantes de son chiffre d'affaires dans le domaine des puces personnalisées l'année prochaine.

L'ACCORD PERMET À MARVELL D'ACCÉDER À LA TECHNOLOGIE PHOTONIQUE

Le directeur général de Marvell, Matt Murphy, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que son chiffre d'affaires dans le domaine des puces personnalisées devrait augmenter de 20 % l'année prochaine. La société basée à Santa Clara, en Californie, aide Amazon et Microsoft à construire leurs propres puces d'intelligence artificielle, selon l'analyste Harlan Sur de JP Morgan.

L'accord avec Celestial permettrait à Marvell d'exploiter les travaux de la startup sur la photonique, qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques pour créer des connexions entre les puces d'IA et les puces de mémoire, un domaine dans lequel elle est en concurrence avec Broadcom et l'entreprise la plus précieuse au monde, Nvidia NVDA.O .

La technologie Celestial sera utilisée dans les produits d'infrastructure photonique de nouvelle génération de Marvell, qui contribueront à un nouveau marché de 10 milliards de dollars pour Marvell, a déclaré Murphy à Reuters.

"Nous aurons une centrale photonique au silicium chez Marvell lorsque tout cela sera terminé", a-t-il déclaré.

Les grandes entreprises d'informatique en nuage commenceront à installer la technologie photonique en 2027 ou 2028 pour des applications à grande échelle, a déclaré M. Murphy. À terme, l'adoption de cette technologie se généralisera.

Selon les termes de l'accord, Celestial AI recevra 1 milliard de dollars en espèces et 27,2 millions d'actions ordinaires de Marvell d'une valeur de 2,25 milliards de dollars.

Marvell a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Celestial AI apporte des contributions significatives au chiffre d'affaires à partir de la seconde moitié de l'exercice 2028, atteignant 500 millions de dollars en rythme annualisé au quatrième trimestre de l'exercice 2028 et doublant pour atteindre un rythme de 1 milliard de dollars d'ici le quatrième trimestre de l'exercice 2029.

L'accord devrait être conclu au cours du premier trimestre de l'année civile 2026.

LIENS AVEC AMAZON

Dans le cadre de l'acquisition de Celestial, Marvell a émis un bon de souscription à Amazon AMZN.O pour ses actions. L'accord permet à Amazon d'acheter des actions Marvell en fonction de l'achat par Amazon de produits de tissu photonique jusqu'à la fin de l'année 2030.

Amazon peut acquérir jusqu'à 90 millions de dollars d'actions Marvell, soit environ 1 million d'actions, à un prix d'exercice d'environ 87 dollars.

Marvell a prévu un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos le 1er novembre, a augmenté de 36,8 % pour atteindre 2,07 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes.

L'action de Marvell a baissé de plus de 15 % cette année en raison de la concurrence croissante sur le marché des puces d'IA et des réseaux personnalisés et des inquiétudes de Wall Street quant à une bulle de l'IA.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMAZON.COM
234,4200 USD NASDAQ +0,23%
BROADCOM
381,5700 USD NASDAQ -1,17%
MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
MICROSOFT
490,0000 USD NASDAQ +0,67%
NVIDIA
181,4600 USD NASDAQ +0,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Salvador Nasralla (C), candidat à la présidence du Honduras pour le Parti libéral (PL) lors d'une conférence de presse à Tegucigalpa le 2 décembre 2025 ( AFP / Orlando SIERRA )
    Présidentielle au Honduras: le comptage a repris, le candidat de Trump désormais second
    information fournie par AFP 03.12.2025 00:33 

    Le comptage de l'élection présidentielle au Honduras a repris mardi après une interruption, et le candidat de droite soutenu par Donald Trump est désormais second, mais toujours au coude-à-coude avec l'autre prétendant de droite, la star de la télé Salvador Nasralla. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride, le 27 novembre 2025 aux Etats-Unis ( AFP / Jim WATSON )
    Dans le Tennessee, une élection sous tension pour le parti de Trump
    information fournie par AFP 03.12.2025 00:29 

    A la présidentielle de 2024, Donald Trump avait gagné de plus de 22 points la septième circonscription du Tennessee. Un an plus tard, la législative partielle prévue mardi dans ce fief conservateur du Sud s'annonce bien plus serrée et provoque des sueurs froides ... Lire la suite

  • Wall Street termine en léger rebond
    Wall Street termine en léger rebond
    information fournie par Reuters 02.12.2025 23:58 

    La Bourse de New York a terminé en léger rebond mardi, dans un volume d'échanges modéré et un climat toujours prudent avant la publication vendredi de l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit ... Lire la suite

  • Une cliente choisit des pop-corns, devant un étalage de chips "Pringles", dans un supermarché d'Hawthorne, en Californie, le 2 décembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )
    San Francisco lance une procédure inédite contre les géants des aliments ultratransformés
    information fournie par AFP 02.12.2025 23:52 

    Mars, Coca-Cola, Nestlé ... San Francisco a lancé mardi une procédure judiciaire inédite contre une dizaine de géants des aliments ultratransformés, en les accusant d'avoir créé une "crise de santé publique" qui grève les finances de la ville américaine. La métropole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank